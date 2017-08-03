وصول 10576 رأس ماشية إلى ميناء الإسكندرية

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شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، اليوم الخميس، حيث يجري تفريغ شحنة قمح تزن 48 ألف طن من على متن سفينتي "كافاكازي" و"فولجا" القادمتين من روسيا.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه يجري تفريغ 1857 سيارة ماركات مختلفة قادمة من إيطاليا وإسبانيا علي متن العبارات "جراند ديترويت"، "جراند أوربا" و"جراند بينين".

ووصلت السفينة "كوب ستار"، قادمة من روسيا وعلى متنها 6 آلاف فحم، والسفينة "تورم لوتي" قادمة من الأرجنتين على متنها 30 ألف طن زيت صويا، ويجري تفريغ شحنة رؤوس ماشية حية عددها 10576 رأس ماشية على متن السفينتين "يوزر شيف تو" و"بي إم سبايردون" قادمتين من أوكرانيا والبرازيل.

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ويجري تفريغ شحنة سولار تزن 30 ألف طن قادمة من السعودية علي متن السفينة "البترولية"، وشحنة زيوت بترولية تزن 7 آلاف طن قادمة من الإمارات وإيطاليا على متن السفينتين "يم بلوتو" و"كريم كي".

وقال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 113 سفينة، وغادرت 10 سفن، ووصلت 11 سفينة، و41 سفينة على الأرصفة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 19 سفينة، والداخلي 14 سفينة.

ووجه "عطية" بتسهيل دخول وخروج الشحنات من وإلى الميناء، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.