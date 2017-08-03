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محلب يوجه بسرعة صرف المستحقات المالية لتطوير بحيرة ناصر (صور)

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محلب يوجه بسرعة صرف المستحقات المالية لتطوير بحيرة ناصر (صور) محلب يوجه بسرعة صرف المستحقات المالية لتطوير بحيرة ناصر (صور)

التحرير

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وجه إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الخميس، بسرعة إنهاء وصرف المستحقات المالية لتمكين شركتي المقاولين العرب والبورسعيدية، لسرعة إنهاء وحدات بحيرة ناصر المتبقية قبل بداية أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة تنمية الوداي، برئاسة محلب، موقع الشركتين، ببحيرة ناصر، وعرض مسؤولي الشركتين تعرضهم لمشكلة تعثر المستخلصات المالية الخاصة بأعمال تطوير وإحلال وتجديد الوحدات النهرية التابعة لهيئة تنمية بحيرة السد العالي، والخاصة بأعمال المراقبة الأمنية، والبالغ عددها 19 وحدة نهرية، انتهى تطوير 10 منها.

من ناحية أخرى، تفقدت لجنة تنمية جنوب الوادي محطتي كيما للصرف الصحي، جنوب محافظة أسوان.

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