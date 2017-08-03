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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء أحيانا، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
الإسكندرية 23 31
مطروح 22 31
بورسعيد 26 31
دمياط 26 31
بلطيم 25 32
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 37
العريش 22 33
نخل 19 35
طابا 24 37
الطور 27 35
مرسى علم 30 38
الغردقة 30 39
شرم الشيخ 30 38
رفح 21 32
كاترين 21 34
سيوة 25 35
المنيا 24 37
الفيوم 25 37
رأس سدر 26 38
أبو سمبل 30 43
وسط الدلتا 26 36
أسيوط 26 38
سوهاج 28 40
الأقصر 28 43
أسوان 31 44
شلاتين 30 41
حلايب 32 38
الوادي الجديد 25 42
قنا 28 41
نويبع 28 38
السلوم 21 31

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