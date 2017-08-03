وزير قطاع الأعمال يدرس منح علاوة استثنائية للعاملين بالشركات القابضة

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استقبل الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، عددًا من ممثلي الاتحاد العام للعمال في مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة للوزارة، تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وما شهدته من تحسن كبير فى نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة موضوع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى لا يخاطب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

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وأشار الوزير إلى أنه سيجتمع برؤساء الشركات القابضة لاتخاذ القرار المناسب بشأن إثابة العاملين فى ضوء ما تحقق من أداء مع تحقيق ربط للأجور بالإنتاج والأداء، وذلك فى ضوء نتائج أعمال الشركات وأداء محفظة قطاع الأعمال العام خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، على أن يعقبه اجتماع آخر مع ممثلى العاملين بالشركات القابضة فى هذا الشأن.