هذه الشركات العالمية الأفضل لعمل المرأة

كتبت - جيجي عادل:

نشرت جمعية "فاير جود بوس" تقريراً حول آراء النساء عن بيئة العمل في الشركات التي يعملن بها من حيث مدى رضاهن عن الوظيفة والمساواة بين الجنسين في مكان العمل، فكانت النتيجة أن 30 شركة عالمية تُعد بيئة جيدة للعمل بالنسبة للنساء.

وجاء في التقرير أن 14 ألف امرأة قمن بالإجابة على استطلاع رأي، وكانت النتيجة أن عدد كبير من النساء أظهرن ردود فعل إيجابية حيث أكدن أن هذه الشركات تدعم وصول المرأة إلى صفوف الإدارة العليا، وتعتمد سياسات مرنة في العمل بالنسبة للموظفات، وتقدم إجازات أمومة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى دعم المساواة بين الجنسين.

من جهة أخرى، يرصد التقرير أن هناك شركات، خاصة التي تعمل في مجال التكنولوجيا والاستشارات، تعامل الموظفات بطريقة سيئة، بالرغم من أنها تتطلب السفر كثيراً وأوقات عمل أطول.

وبحسب الشركات الأشهر في المنطقة العربية، جاء ترتيب شركة "ديل" في المركز الثاني، و"بيبسيكو" في المركز الرابع، فيما احتلت "جنرال الكتريك" المرتبة الخامسة. وجاءت شركة "آبل" في المركز السابع، ورويترز في المركز العاشر، و"تايم" في المركز العاشر، و"سيسكو سيستمز" في المركز الثاني عشر. أما شركة "ميكروسوفت" فقد جاء ترتيبها في المركز الثالث عشر، و"جوجل" و"بلومبرج" في المركز الرابع عشر، و"IBM" في المركز الثاني والعشرين، و"انتل" في المركز الخامس والعشرين.