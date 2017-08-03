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بالصور.. اتفاقية تعاون بين جامعة بنها و"ليمكوكوينج" الماليزية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. اتفاقية تعاون بين جامعة بنها و"ليمكوكوينج" الماليزية

12:34 م الخميس 03 أغسطس 2017

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القليوبية – أسامه علاء الدين:

استقبل الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، وفد جامعة ليمكوكوينج الماليزية، وعلى رأسه نرمينا سيومتليتشي، منسق الدراسات العليا، ومحمد طارق، مدير تسويق الطلاب العرب بالجامعة الماليزية.

حضر اللقاء الدكتور هشام أبو العينين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور غازي عصاصة، مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة ونائبه الدكتور محمدي غانم.

وبحث رئيس الجامعة مع الوفد الماليزي أوجه التعاون، وتبادل الخبرات في مجال الأنشطه الطلابية والبرامج التعليمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين.

ورحب الدكتور القاضي بحضور الدكتور تان سري ليمكوكوينج، رئيس الجامعه الماليزية، للمشاركه في أعمال المؤتمر المصري الصيني الأول، الذي تستضيفه جامعة بنها في أكتوبر المقبل، وتوقيع اتفاقية تعاون حال التوافق بين الطرفين على بنود الاتفاقية.

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