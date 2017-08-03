وزير الصحة يشهد المسح الطبي لفيروس سي للعاملين بالعاصمة الإدارية

كتب - أحمد جمعة:

أجرت وزارة الصحة، مسحًا طبياً للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي، بحضور الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان.

وقال وزير الصحة، في تصريحات صحفية، إن المسح تم عن طريق 15 فريقاً من قطاع الطب الوقائي، وكل فريق مكون من طبيب ومدخل بيانات، مؤكدا أنه تم مسح 2 مليون و400 ألف مواطن ، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على فيروس سي قبل يونيو ٢٠١٨ بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف راضي أن عدد العمال بالعاصمة الإدارية لا يقل عن 50 ألف عامل ويجري فحصهم جميعا.

وطالب الرئيس السيسي أواخر مايو الماضي، وزير الصحة بالانتهاء من علاج كافة مرضى فيروس سي خلال عام واحد.

وقال وزير الصحة إن مصر استطاعت خفض تكلفة العلاج وصلت 85.5%، حيث اعتمدت في حملتها على مثيل دواء مصري، وانخفضت تكلفة علاج المريض من 10 آلاف و545 جنيها إلى 1521 جنيها حاليًا.

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس سي في مصر في المرحلة العمرية من سنة واحدة إلى 59 سنة، نحو 3.6 مليون مواطن، وفقا لمسح أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع برنامج المعونة الأمريكية ومؤسسات أخرى في 2015.