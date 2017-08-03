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إحالة 35 من العاملين بالقطاع الصحي للتحقيق في أسيوط

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مصراوي Masrawy

إحالة 35 من العاملين بالقطاع الصحي للتحقيق في أسيوط

12:16 م الخميس 03 أغسطس 2017

إحالة 35 من العاملين بالقطاع الصحي للتحقيق في أسيوط

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أحال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، 35 من العاملين بالقطاع الصحي بمركز منفلوط للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم دون سند قانوني، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة للمخالفين والمقصرين في أداء عملهم بكافة القطاعات.

ونظم علي غلاب، رئيس مركز ومدينة منفلوط، حملة للمرور على مستشفى منفلوط، والحميات، وعدد من الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة، بقرى المركز، للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء والنوبتجية في مقر عملهم ومدى توافر الأمصال وتقديم الخدمات الصحية للمرضى بها.

وأوضح رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه جرى المرور خلال 15 يومًا على وحدات طب الأسرة بقرى (بني رافع، عرب العمايم، النشاونة)، والوحدات الصحية بقرى (المندرة، نزة قرار) فضلاً عن مستشفى الحميات والصحة الإنجابية ومنفلوط.

وتبين تغيب 24 من العاملين بها، و11 طبيبًا وصيدليًا بالإضافة إلى أطباء أقسام الولادة والجراحة والأطفال وفني الآشعة والمسالك البولية بمستشفى منفلوط، ومدير المستشفى ومسئول دفتر الحضور والإنصراف بمستشفى الحميات دون سند قانوني، مشيرًا إلى توافر الأمصال والأدوية وحسن سير العمل في وحدات منها.

وأضاف غلاب، أنه تم رفع مذكرة للمهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتهاون في أداء عمله، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة بكافة القطاعات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين في أداء العمل.

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