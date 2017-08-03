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فتح باب التراخيص لأكثر من 10 الآف "توك توك" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

فتح باب التراخيص لأكثر من 10 الآف "توك توك" بالقليوبية

12:01 م الخميس 03 أغسطس 2017

أرشيفية

أ. ش. أ

قررت إدارة مرور القليوبية، فتح باب ترخيص "التوك توك"، في الوقت الذي يوجد به في المحافظة ما يقرب من 10 آلاف "توك توك"، عاملة بدون ترخيص.

وقال مدير مرور القليوبية اللواء محمد درويش، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه جاري إعداد مذكرة وعرضها على المحافظ اللواء محمود عشماوي، لإعفاء المتقدمين لمدة شهر من رسوم السرفيس تشجيعًا لهم وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مركبة غير مرخصة بالمدن والقرى على مستوى المحافظة.

وعن أزمة الطريق الزراعي السريع وتوقف الحركة المروية به بصفة مستمرة بسبب النقل، أوضح درويش أن سيارة الونش العملاق بإدارة مرور القليوبية ساعدت على سيولة الحركة المرورية على طريق "القاهرة – الإسكندرية الزراعي" السريع عقب وقوع حوادث السيارات، وخاصة النقل، وكان آخرها واقعة انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري المنوفية وتوقف حركة الطريق.

وأضاف أن تصميم الونش العملاق استطاع أن يجمع بين 3 تكنولوجيات عالمية يتم وضعها على سيارة واحدة ماركة فولفو، لتكون الإدارة العامة لمرور القليوبية صاحبة الفكرة، هي أول من تضم هذا الونش ضمن أسطول مركباتها.

هذا المحتوى من

Asha

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