شوقى يتابع تطورات تأسيس شركة "مصر التعليمية" لإدارة مدارس النيل

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الجمعية العامة التأسيسية لشركة مصر للإدارة التعليمية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الاجتماع حضره ممثلون عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة شهادة النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم وصندوق تحيا مصر والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تناول اﻻجتماع مناقشة التطورات الخاصة بإجراءات إنشاء "شركة مصر للإدارة التعليمية" مدارس وحدة شهادة النيل الدولية، باعتبارها توفر نموذجًا تعليميًا متطورًا ومتميزًا، والتى تعتمد فى دراستها على أساليب البحث العلمى، ومواكبة التقدم الهائل فى العلوم والمعارف وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وصندوق تحيا مصر لإنشاء شركة لإدارة المنشآت التعليمية وبصفة خاصة مدارس النيل المصرية.

وتستهدف هذه الشركة إدارة مدارس النيل والذي يبلغ عددها 25ِ مدرسة كمرحلة أولى وتطويرها، والمساهمة في تنمية الكوادر البشرية.