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في 4 أيام.. سحب 52 ألف كراسة شروط لحجز أراضي الإسكان في 19 مدينة جديدة

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مصراوي Masrawy

في 4 أيام.. سحب 52 ألف كراسة شروط لحجز أراضي الإسكان في 19 مدينة جديدة

12:02 م الخميس 03 أغسطس 2017

في 4 أيام.. سحب 52 ألف كراسة شروط لحجز أراضي الإسكان في 19 مدينة جديدة

بنك التعمير والإسكان

كتبت- ندى الخولي:

تلقى مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من بنك التعمير والإسكان عن معدلات سحب كراسات شروط حجز قرعة أراضي المواطنين، التي طرحتها وزارة الإسكان في 19 مدينة جديدة، لحجز 24024 قطعة أرض إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاُ، بنظام القرعة العلنية.

وأفاد التقرير بأنه تم سحب 52484 كراسة شروط في 4 أيام منذ فتح باب الحجز.

وقال مدبولى في بيان صحفي: تم بيع 37686 كراسة شروط لأراضي الإسكان الاجتماعي، بينما بلغ عدد كراسات أراضي الإسكان المتميز التي تم بيعها 11983 كراسة، إضافة إلى بيع 2815 كراسة للأراضي الأكثر تميزاً، موضحاً أن فروع بنك التعمير والإسكان بدأت في بيع كراسات الشروط يوم الأحد الماضي الموافق 30 يوليو.

وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها الأراضى لحجز قطعة الأرض ابتداء من الأحد المقبل الموافق 6/8/2017 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

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