وزير الصحة لمصراوي: سوق الدواء مستقر.. والنواقص لا تتجاوز 25 صنفًا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن سوق الدواء في مصر مستقر حاليا ولا توجد به أي أزمات، مشيرًا إلى أنه يرسل نشرة دورية كل 15 يومًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بموقف نواقص الأدوية بالسوق.

وأكد وزير الصحة، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن نواقص الأدوية في السوق لا تتجاوز 25 صنفًا فقط، نافيا ما يتردد حول تخطيها 500 صنف.

وأوضح راضي أن الدولة أصبحت لها يدا قوية في سوق الدواء، بفضل افتتاح المصانع الجديد، مشيرا إلى أنه سيفتتح مصنعًا لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير يوم الاثنين المقبل.

واعتمد وزير الصحة مطلع نوفمبر الماضي، زيادة 3 آلاف و10 أصناف تحت ضغط شركات الأدوية، وأجبر الصيادلة على بيع الأدوية بالتسعيرة القديمة للأصناف التي سبق إنتاجها قرار الزيادة، ما خلق "سعرين للبيع للصنف الواحد".

وفي فبراير الماضي، قدرت الوزارة، نواقص الأدوية بنحو ٧٤٦ عقارًا، وصنفت تلك النواقص لثلاث فئات يوضح الأول نقص 282 عقارا مع وجود البديل لها في الأسواق بشرط استشارة الطبيب، أما الفئة الثانية فتشمل ٣٢٢ عقارا شهدت نقصا خلال الفترة السابقة وتم توفيرها، وفي الفئة الثالثة اختفاء ٤٢ صنفًا بشكل كامل.