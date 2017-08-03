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محلب يوجة بسرعة إحلال وتجديد وحدات السيطرة الأمنية ببحيرة ناصر أسوان- أ ش أ: وجه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بسرعة

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مصراوي Masrawy

محلب يوجة بسرعة إحلال وتجديد وحدات السيطرة الأمنية ببحيرة ناصر أسوان

11:47 ص الخميس 03 أغسطس 2017

محلب يوجة بسرعة إحلال وتجديد وحدات السيطرة الأمنية ببحيرة ناصر أسوان

المهندس إبراهيم محلب

أسوان- أ ش أ:

وجه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بسرعة الانتهاء من إحلال وتجديد باقي الوحدات النهرية التابعة لهيئة تنمية بحيرة السد العالي، والخاصة بتوفير وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة على البحيرة والبالغ عددها 9 وحدات من إجمالي 19 وحدة.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة تنمية جنوب الوادي، اليوم الخميس، لبحيرة ناصر وموقع الترسانة النهرية التابعة لشركة المقاولين العرب والشركة البورسعيدية بالبحيرة.

وأوضح المحافظ - فى تصريح اليوم-، أن اللجنة اطلعت على مشكلة تأخر صرف المستحقات المالية المخصصة لمشروع احلال وتجديد وحدات السيطرة الأمنية ببحيرة ناصر، والتي تصل قيمتها إلى 26 مليون جنيه.

وأضاف حجازى أنه على الفور وجه المهندس إبراهيم محلب بسرعة انتهاء مشكلة صرف المستحقات المالية لشركتي المقاولين العرب والبورسعيدية، المنفذة لمشروع إحلال وتجديد وحدات السيطرة الأمنية بحيرة ناصر، على أن يتم تسليمها خلال الأول من أكتوبر القادم، بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة لشواطئ بحيرة ناصر.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة قامت بجولة داخل بحيرة ناصر للاطلاع على محاور التنمية المنفذة بها، فضلا عن تفقدها لمحطتي كيما للصرف الصحي جنوب أسوان.

هذا المحتوى من

Asha

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