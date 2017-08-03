مباحث الجيزة: "علاقة غير شرعية" وراء العثور على جثة رضيع بالصحراء

كتب - محمد شعبان:

كشف تحريات مباحث الجيزة عن علاقة غير شرعية مزعومة بين شاب وزوجة ابيه دفعت الشاب إلى التخلص من أخيه الرضيع، وإلقاء جثته بمنطقة صحراوية على طريق الفيوم الصحراوي، "خشية أن يكون الطفل ثمرة علاقة اثمة."

ووفقا للتحريات، كانت البداية ببلاغ تلقاه الواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من "أحمد ع."، 48 عاما، جنايني بمدرسة بمنطقة "ابني بيتك" وزوجته ونجله، زعموا فيه أنه أثناء اصطحاب الأخير لأخيه من والده الرضيع، 9 أشهر، لإحضار بعض الحلوى من إحدى المحلات بجوار سكنهم، دفعه شخصان يستقلان دراجة نارية، وخطفا الطفل منه، وفرا هاربين.

إلا أن المقدم علي عبد الكريم، وكيل مباحث فرقة أكتوبر، كشف عدة صحة البلاغ. وكتب في تحرياته أن نجل الجنايني أقر بأنه سلم الطفل إلى أخيه "محمد"، 21 عاما، عامل، وخطيبته "أميرة"، 18 عاما، وأمكن ضبطهما بأحد الأكمنة.

وتقول التحريات إن المشتبه فيه أقر بوجود "علاقة غير شرعية" بينه وزوجة ابيه، وأنه شك في أن الطفل المجني عليه من ثمرة تلك العلاقة، مما دفعه للتخلص منه.

وأوضح المشتبه فيه أنه استقل وخطيبته سيارة سوزوكي فان، وأخذ الطفل من شقيقه، وتوجها به إلى طريق الفيوم الصحراوي، وقام بخنقه والتخلص من جثته بمنطقة مجاورة للمقابر.

وعُثر على أشلاء الجثة إثر نهش الحيوانات الضالة، وشورت أبيض وفانلة داخلية وبهما آثار دماء.

تم تحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.