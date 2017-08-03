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كيف يمكنك خسارة سعرات حرارية في وقت قياسي؟

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مصراوي Masrawy

كيف يمكنك خسارة سعرات حرارية في وقت قياسي؟

11:55 ص الخميس 03 أغسطس 2017

كيف يمكنك خسارة سعرات حرارية في وقت قياسي؟

كيف-يمكنك-خسارة-135-سعر-حراري-في-وقت-قياسي؟

كتبت- ميرا ماهر:

فقدان الوزن هاجس يلاحق عدد كبير من السيدات والفتيات، كما أنهن دائماً ما يبحثن عن الطرق الأسرع في نتائجها.

كما أنك تحتاجين إلى تحديد مقدار السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك يومياً إذا كنت ممن يريدون إنقاص وزنهم.

لذلك ذكر موقع "nowloss" أنه يمكن بتناول بعض المشروبات، التخلص من الوزن الزائد وزيادة معدل الحرق في الجسم في وقت قصير.

فمثلاً تناول كوب من الماء مع الليمون الطازج على الريق صباحاً يساعد في زيادة معدل الحرق على مدار اليوم، مما يؤدي إلى التخلص من الزائدة في الجسم.

كما يساعد الشاي الأخضر مع الكمون والنعناع والزنجبيل على حرق الدهون الموجودة في الجسم، وذلك إذا تم تناوله مرتين إلى 3 مرات يومياً، وقبل الوجبات بنصف ساعة، حيث أنه يمكن ملاحظة النتيجة خلال أسبوع.

كما أن تناول الحليب منزوع الدسم يساعد على حرق الدهون، بسبب الكالسيوم الموجود به.

ويعتبر عصير الأناناس والكيوي من العصائر التي تساهم في خسارة الوزن ورفع معدل الحرق بشكل كبير، لكن يجب الالتزام بتناوله لمدة 15 يوم.

بالإضافة إلى أن تناول كوب من عصير الخضار قبل وجبات الطعام يساعد في خسارة 135 سعر حراري.

حيث أن الجسم يستهلك من 50 إلى 65 % من مجمل الطاقة لأداء العمليات الحيوية الأساسية في الجسم، كما يمثل النشاط البدني من 30 إلى 50%.

 

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مصراوي Masrawy

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