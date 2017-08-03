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وزيرتا الهجرة والاستثمار تعلنان بدء العمل بـ"الشباك الموحد" للمصريين بالخارج

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مصراوي Masrawy

وزيرتا الهجرة والاستثمار تعلنان بدء العمل بـ"الشباك الموحد" للمصريين بالخارج

11:37 ص الخميس 03 أغسطس 2017

كتبت- نورا ممدوح:

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الخميس، بدء تفعيل العمل في "الشباك الموحد" للمصريين فى الخارج الذي أطلق الأحد الماضي بمركز خدمات المستثمرين‏، لتقديم الخدمات المختلفة في مجالات الاستثمار ‏للمصريين بالخارج.‏

وأشارت نصر، في بيان صحفي، إلى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات عبر الشباك الموحد ‏للمصريين بالخارج، أهمها تأسيس الشركات سواء كانت منشأة ‏فردية أو منشأة مساهمة عبر خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الالكترونى gafi.gov.eg/English/eServices/Pages/default.aspx، موضحة أن من المقرر أن تنطلق قريبًا خدمات الجمعيات العمومية للشركات وجني عوائد الأسهم، فضلًا ‏عن الخدمات المتعلقة بتغيير مجالس الإدارة أو تعديل رأس المال وغيرها من الخدمات.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنها تسعى بكل طاقتها للتواصل مع المصريين بالخارج لفتح أبواب الاستثمار في المجالات المختلفة من مشاريع ‏وشركات، مشيرة إلى أن هناك استجابات فعلية تمثلت في إقبال المصريين بالخارج على المشاركة في المشروعات التنموية وإبداء رغبتهم في الاستثمار في وطنهم.

وذكرت "مكرم" أن المصريين بالخارج على وعي تام بأهمية المشاركة في بناء الاستثمار الوطني، مؤكدة أن المشروعات التي يطلقها ‏المصريون بالخارج في محافظاتهم تساهم بشكل كبير في الحدّ من الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي يمثل أول خطوة ‏لتطبيق الشباك الموحد للمصريين في الخارج وأن عددًا من الوزارات سيطبق فيه الخدمة قريبًا لتضمينه في خدمات الكارت القنصلي الجاري استصداره بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والاتصالات.

يذكر أن العمل بالشباك الموحد بعد توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي الهجرة والاستثمار والتعاون الدولى الأحد الماضي، نص على التنسيق لفتح آفاق ‏الاستثمار أمام المصريين بالخارج، وخصصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الخط الساخن رقم "16035" للرد علي أي استفسار.

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