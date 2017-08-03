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الأرصاد: ​طقس الجمعة "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: ​طقس الجمعة "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

11:35 ص الخميس 03 أغسطس 2017

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء أحيانًا تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنها معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 - 36

الإسكندرية 23 31

مطروح 22 31

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

العريش 22 33

نخل 19 35

طابا 24 37

الطور 27 35

مرسى علم 30 38

الغردقة 30 39

شرم الشيخ 30 38

رفح 21 32

كاترين 21 34

سيوة 25 35

المنيا 24 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 26 38

أبوسمبل 30 43

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 26 38

سوهاج 28 40

الأقصر 28 43

أسوان 31 44

شلاتين 30 41

حلايب 32 38

الوادى الجديد 25 42

قنا 28 41

نويبع 30 38

السلوم 21 31

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