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مجهولون يعتدون على مجندين بالدقهلية ويسرقون اسلحتهم النارية

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مصراوي Masrawy

مجهولون يعتدون على مجندين بالدقهلية ويسرقون اسلحتهم النارية

11:58 ص الخميس 03 أغسطس 2017

مجهولون يعتدون على مجندين بالدقهلية ويسرقون اسلحتهم النارية

لدقهلية- رامي القناوي:
اعتدى مجهولون على مجندين اثنين بقسم الحراسات المشددة بالدقهلية ثناء تواجدهم بقرية بطرة لتأمين محطات تقوية الإذاعة، ما أدي إلى إصابتهم بجروح فى البطن والصدر والوجة وسرقة أسلحتهم الميري.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، باعتداء أشخاص ملثمين يحملون أسلحة بيضاء على مجندين من قوة الحراسات المشددة وإصابتهم وسرقة أسلحتهم الأميرية وطلقات نارية بحوزتهم.
جري نقل المجندين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من ضباط مباحث مركز طلخا من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.

و‏‫كشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية لـ"مصراوي" تفاصيل الاعتداء علي المجندين وسرقة سلاحهما الميري بالدقهلية قائلًا:" مجهولون هجموا علي مجندين أثناء وقوفهما بالخدمة لتامين محطة كهرباء وسرقوا أسلحتهم".  

وأضاف المصدر في تصريحه أن الحادث أسفر عن اصابة المجندين وجرى نقلهم للمستشفي وحالتهم الصحية مستقرة.

وكلف وزير الداخلية، اللواء جمال عبدالباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف علي ملابسات الحادث، وضبط الجناة وإعادة السلاح المسروق.

وأشار المصدر إلى أن التحريات الأولية توصلت إلى أن الحادث جنائي وليس سياسي وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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