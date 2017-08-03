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مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث سير بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث سير بسوهاج

11:52 ص الخميس 03 أغسطس 2017

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث سير بسوهاج

اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج

أ. ش. أ

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، بإصابات وجروح وكسور متفرقة، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي السريع، بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة أجرة سوهاج قيادة "طه السيد محمد"، 55 عامًا، ويقيم بدائرة مركز المراغة، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة التخطي الخاطئ، واصطدم بشجرة على جانب الطريق، وسيارة أجرة أخرى قيادة "أحمد رفعت أحمد"، 26 عامًا، ويقيم بدائرة مركز المراغة، وسقوط الأخيرة بالزراعات المجاورة للطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من "محمد خضيري عبدالحميد"، 45 عامًا، عامل، و"ناجي شحاتة سمعان"، 70 عامًا، عامل، و"أحمد صابر محمد"، 50 عامًا، موظف، من السيارة الأولى، فيما أصيب قائد السيارة الأولى و5 أشخاص آخرين من مستقلي السيارتين، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز المراغة، بإصابات وجروح وكسور وكدمات متفرقة.

ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، ورفعت آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى التحفظ على السيارتين وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

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