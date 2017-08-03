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بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس "تعاونيات الإسكان"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس "تعاونيات الإسكان"

11:47 ص الخميس 03 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وعقد "الغضبان" اجتماعًا مع رئيس الهيئة لدى وصوله إلى الديوان العام، أعقبه التوجه لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن آخر المستجدات بمشروعات الإسكان التعاوني بالمحافظة.

وكانت حالة من الغضبت انتابت المتقدمين لمشروعات الإسكان التعاوني، عقب تداول مستند منسوب للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن قيمة المقدمات والأقساط للمستحقين بالمشروع الذى طرحته الهيئة بالتعاون مع المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات بمناطق العلاج الطبيعي ومنطقتي ناصر والأمين، مع اختلاف المساحات عما سبق طرحه فى كراسة الشروط وتسليم الوحدات تشطيب "سوبر لوكس" وهو ما أدى إلى زيادة قيمة المقدمات والأقساط.

وجرى تقسيم المساحات إلى أربعة "203 أمتار مربعة، و110 أمتار مربعة، و121 مترًا مربعًا، و130 مترًا مربعًا"، وتتراوح الوحدات السكنية بالكامل ما بين 286 ألف جنيه حتى 361 ألف جنيه مع وجود أقساط ربع سنوية خلال فترة الإنشاء على عامين تبدأ في أول أكتوبر القادم، وأقساط ربع سنوية على 20 سنة لقيمة القرض التعاونى الذى يقدر بـ 50 ألف جنيه تبدأ أقساطه في أول أكتوبر 2019.

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