عطل فني بجرار يوقف حركة القطارات في كفرالشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد خط سكة حديد "قلين - كفر الشخ"، اليوم الخميس، توقفًا في حركة القطارات، على هذا الخط، إثر حدوث عطل فني في جرار القطار القائم من محطة قطار قلين، والمتجه لمحطة كفرالشيخ، أثناء توقفه بمحطة قطار نشرت، انتظارًا للقطار المقابل له المتجه لطنطا، ما أدى إلى حدوث مشاحنات، وحالة من الهرج والمرج، بين ركاب هذا القطار، ومسئولين بالسكة الحديد.

انتقل العقيد "عبدالحليم فايد" مأمور مركز شرطة قلين، وقوة من أفراد مركز الشرطة، برفقة رئيس نقطة شرطة محطة قطار قلين، إلى محطة قطار نشرت، محل البلاغ، وتبين حدوث عطل فني بجرار القطار رقم 509 المعروف بقطار الموظفين، والطلاب، القائم من محطة قطار قلين، والمتجه لمحطة كفر الشيخ، فيما جرى الاستعانة بالفنيين المختصين، لإصلاح هذا العطل بالجرار.

ونفى مصدر أمني بقسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ما أدعاه البعض من الأهالي ركاب القطار، في حالة من الهرج والمرج، أن حركة القطارات توقفت بسبب سرقة القضبان الحديدية، الخاصة بخط السكة الحديد "قلين - كفرالشيخ"، ما بعد قرية "نشرت".

وقال إن حركة القطارات توقفت نتيجة عطل فني في جرار القطار المذكور رقمه، ولم تستمر كثيرًا، حيث جرى الاستعانة بالفنيين المختصين، وانتهى الأمر، وعادت الحركة لطبيعتها، دون حدوث أي مشاكل، وهذا الأمر وارد حدوثه في أي مكان بمحطات السكة الحديد على مستوى مصر.