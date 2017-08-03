مدرب الفيصلي: أنا أهلاوي.. وهذه رسالتي لحسام غالي

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قال فراس الخلايلة، المدرب العام لنادي الفيصلي الأردني، إن فريقه جاء إلى مصر لحصد لقب البطولة العربية، لافتًا إلى أنهم أدوا مباراة تكتكية بالدرجة الأولى أمام الأهلي، ونجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين لهدف، أمس الأربعاء.

وأضاف الخلايلة، ببرنامج «صباحك عربي»، عبر فضائية «أون سبورت»، أن فريقه لعب بطريقة دفاعية منظمة من الخطوط الثلاثة، الدفاعية والوسط والهجوم، مستكملًا: «ثقتنا في لاعبينا كبيرة، وثقتهم كذلك في أنفسهم، لذلك كنا واثقين من الفوز».

وتابع: «الأهلي كله نجوم، وأي مباراة يحدث بها شد عصبي، ونحن والأهلي إخوة، وأنا أهلاوي وبحبه وبشجعه، وأتابعه منذ زمن بعيد، ودائمًا الفريق يلفت نظري»، لافتًا إلى أنه يتمنى ضم قائد الأهلي حسام غالي للفيصلي.

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واصل: «فرق معانا أن غالي لم يلعب المباراة، وهو نجم معروف للجميع، واللاعبين الذين شاركوا من الأهلي أدوا ما عليهم».