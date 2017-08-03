حسام حسن للاعبي المصري: «أمامكم فرصة ذهبية فاغتنموها»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يواصل الفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي، خلال معسكر الفريق في برج العرب، استعداداته للمباراة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس مصر.

ووجه حسام حسن رسالة إلي لاعبي فريقه الجدد: «أمامكم فرصة ذهبية لصنع اسم قوي لكم، وذلك خلال فترة الإعداد ومنها المشاركة الأساسية في مباريات الموسم المقبل».

شاهد أيضا

وشدد على التزام جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وتحمل التدريبات البدنية لحجز مكان أساسي في التشكيلة الأساسية والمشاركة مع الفريق، مشيرًا إلى أن من سيتهاون خلال المرحلة المقبلة سيتم الاستغناء عنه خلال المرحلة المقبلة.