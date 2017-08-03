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«البريد» توقف إصدار دفاتر التوفير

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«البريد» توقف إصدار دفاتر التوفير «البريد» توقف إصدار دفاتر التوفير

التحرير

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أعلنت الهيئة القومية للبريد وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية للعملاء واستبدلها ببطاقات إلكترونية، بجميع مكاتب بريد قطاعي القاهرة والجيزة كمرحلة أولى اعتبارًا من أغسطس الجاري، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية عدا حسابات القصر تسري عليها الإجراءات المعمول بها حاليا.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الهيئة لميكنة كافة الخدمات وتحويلها من النظام الورقي إلى النظام المميكن وتنفيذ التحول التدرجي لاستخدام البطاقات الإلكترونية في التعامل مع العملاء بما يواكب جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي بما يتيح تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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وأشار، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن عدد عملاء صندوق التوفير بلغ 24 مليون عميل بإجمالي رأس مال مودعيين 196 مليار جنيه.

وأضاف رئيس البريد أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في نقل بيانات العملاء على مستوى الجمهورية من النظام اليدوي الى النظام المميكن سعيا منها للتيسير على العملاء بما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

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التحرير

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