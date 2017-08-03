«سعفان» : اتفاقية بين 4 جهات لتنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التوظيف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب ، علي إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر EFE ، والمؤسسة الثقافية العمالية، بشأن تنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التوظيف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوي العاملة محمد سعفان، حيث ناقش الأوضاع المالية للصندوق، وأهم المشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، فضلا عن الأنشطة التي يزاولها.

وأعلن "سعفان" أن الوزارة تسعى لتعميم نموذج تدريب بمعايير عالمية للنهوض بمنظومة التدريب وتهيئة الشباب من خلال إكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل سواء المهارات الفنية أو الشخصية، موضحا أن التجربة ستبدأ من خلال تمويل 5 مراكز في 5 محافظات على مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل، مضيفا الى أنه هناك 5 مراكز بمحافظات أخرى سيتم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة ، ومتناهية الصغر، يتم بعدها تقييم التجربة لتعمم على باقى المراكز بعد نجاحها .