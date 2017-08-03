الإسكان :سحب 52 ألف كراسة شروط لحجز 24 ألف قطعة أرض فى 19 مدينة جديدة

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تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من بنك التعمير والإسكان عن معدلات سحب كراسات شروط حجز قرعة أراضي المواطنين، التي طرحتها وزارة الإسكان في 19 مدينة جديدة، لحجز 24024 قطعة أرض إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاُ، بنظام القرعة العلنية، حيث أفاد التقرير بأنه تم سحب 52484 كراسة شروط في 4 أيام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم بيع 37686 كراسة شروط لأراضي الإسكان الاجتماعي، بينما بلغ عدد كراسات أراضي الإسكان المتميز التي تم بيعها 11983 كراسة، إضافة إلى بيع 2815 كراسة للأراضي الأكثر تميزاً، موضحاً أن فروع بنك التعمير والإسكان بدأ في بيع كراسات الشروط يوم الأحد الماضي الموافق 30 يوليو.

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وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض ابتداء من الأحد المقبل الموافق 6 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.