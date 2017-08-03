قرار جمهوري باعتبار 3 مشروعات من أعمال المنفعة العامة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، باعتبار مشروعي تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى)، وتطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائرى الأوسط، من أعمال المنفعة العامة.

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وتضمنت القرارات اعتبار مشروع طريق ميناء أبو قير البحري الدولي الساحلي، امتداد طريق 45 بمحافظة البحيرة، من أعمال المنفعة العامة، واعتبار مشروع نزع ملكية العقار، الذي تشغله مدرسة كفر ميت حواي الابتدائية، زمام قرية حواي، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.