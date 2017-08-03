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السيسي يخصص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة

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السيسي يخصص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة السيسي يخصص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة

التحرير

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أصدر الرئيس عبد الفتاح القرار رقم 342 لسنة 2017، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 4.789 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لجنة شمال أبو الدرج محافظة السويس، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في إنشاء محطة محولات وشبكات كهرباء منتجع ومدينة الجلالة العسكرية، وذلك نقلا من الأراضي السياحية.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم الخميس، أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولي من هذا القرار.

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صدى القرار بعد الإطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لذلك، وتقارير الهيئات المختصة، وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

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التحرير

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