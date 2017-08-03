البابا تواضروس يلتقي كهنة الكنيسة الأرثوذكسية بالخليج

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التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، كهنة الكنيسة المصرية في دول الخليج وأسرهم.

وقال بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا تواضروس حرص على أن يكون اللقاء مفتوحا، إذ ترك الحرية للحاضرين في طرح أسئلتهم ليجيب عليها.

ودارت الأسئلة حول عدة قضايا روحية وتدبيرية، من بينها: موضوعات الأحوال الشخصية، الحياة الروحية للشباب، كيف ينظم الكاهن وقته، الاشتراك مع الطوائف الأخرى في مناسباتهم والعادات المختلفة في الخارج وكيفية التعامل معها.

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يذكر أن البابا تواضروس يتيح فرصة لمن لديه أسئلة يود توجيهها له من أبنائه من الشعب القبطي من خلال الهاشتاج: #عاوز_افهم_يا_سيدنا.

وكان البابا ألقى عظته الأسبوعية، مساء أمس الأربعاء، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.