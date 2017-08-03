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السيسي يصدر قرارات باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة

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مصراوي Masrawy

يصدر قرارات باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة

11:32 ص الخميس 03 أغسطس 2017

السيسي يصدر قرارات باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع تطوير طريق شمال الجيزة (المرحلة الأولي) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر السيسي قرار رقم ٣١٢ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر السيسي أيضا القرار رقم ٣١٣ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحري الدولي الساحلي امتداد طريق ٤٥ (نطاق محافظة البحيرة) من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر السيسي كذلك قرار رقم ٣٤٢ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ٧٨٩ر٤ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة شمال أبو الدرج محافظة السويس لصالح القوات المسلحة لاستخدامها في إنشاء محطة محولات وشبكات كهرباء منتجع ومدينة الجلالة العسكرية.

وأصدر قرار رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على تخصيص مساحة ٥٦ر١٤ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة ناحية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لاستخدامها في إقامة مصنع لغسيل وتجفيف وطحن الملح.

كما أصدر قرار رقم ٣٥١ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة كفر ميت حواي الإبتدائية زمان قرية ميت حواي مركز السنطة بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

هذا المحتوى من

Asha

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