البابا تواضروس يلتقي بكهنة الكنيسة الأرثوذكسية بالخليج وأسرهم
البابا تواضروس يلتقي بكهنة الكنيسة الأرثوذكسية بالخليج وأسرهم
11:31 ص الخميس 03 أغسطس 2017
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
وادي النطرون- أ ش أ:
التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بكهنة الكنيسة المصرية في دول الخليج وأسرهم.
وقال بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا تواضروس حرص على أن يكون اللقاء مفتوحًا حيث ترك الحرية للحاضرين لطرح أسئلتهم ليجيب عليها.
ودارت الأسئلة حول عدة قضايا روحية وتدبيرية من بينها موضوعات الأحوال الشخصية والحياة الروحية للشباب وكيف ينظم الكاهن وقته وأسئلة عن الاشتراك مع الطوائف الأخرى في مناسباتهم والعادات المختلفة في الخارج وكيفية التعامل معها.
يذكر أن البابا تواضروس يتيح حاليًا فرصة لمن لديه أسئلة يود توجيهها له من أبنائه من الشعب القبطي من خلال الهاشتاج: #عاوز_افهم_يا_سيدنا.
وكان البابا تواضروس الثاني قد ألقى عظته الأسبوعية مساء أمس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
البابا تواضروس الثاني يعين أسقف بني سويف مشرفًا على دير المحرق
-
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة أبي سيفين بعد ترميمها
-
البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير خارجية فرنسا بالكاتدرائية المرقسية
-
"الشبان المسلمين والمسيحيين" ينظم إفطاره السنوي بشعار "معا ضد الإرهاب"
إعلان
إعلان