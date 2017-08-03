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​البابا تواضروس يلتقي بكهنة الكنيسة الأرثوذكسية بالخليج وأسرهم

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مصراوي Masrawy

​البابا تواضروس يلتقي بكهنة الكنيسة الأرثوذكسية بالخليج وأسرهم

11:31 ص الخميس 03 أغسطس 2017

​البابا تواضروس يلتقي بكهنة الكنيسة الأرثوذكسية بالخليج وأسرهم

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

وادي النطرون- أ ش أ:

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بكهنة الكنيسة المصرية في دول الخليج وأسرهم.

وقال بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا تواضروس حرص على أن يكون اللقاء مفتوحًا حيث ترك الحرية للحاضرين لطرح أسئلتهم ليجيب عليها.

ودارت الأسئلة حول عدة قضايا روحية وتدبيرية من بينها موضوعات الأحوال الشخصية والحياة الروحية للشباب وكيف ينظم الكاهن وقته وأسئلة عن الاشتراك مع الطوائف الأخرى في مناسباتهم والعادات المختلفة في الخارج وكيفية التعامل معها.

يذكر أن البابا تواضروس يتيح حاليًا فرصة لمن لديه أسئلة يود توجيهها له من أبنائه من الشعب القبطي من خلال الهاشتاج: #عاوز_افهم_يا_سيدنا.

وكان البابا تواضروس الثاني قد ألقى عظته الأسبوعية مساء أمس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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