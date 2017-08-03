اليوم.. انطلاق "لقاء الصداقة الأول لمحافظات شمال الصعيد" بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

ينطلق في المنيا، اليوم الخميس، اللقاء الرياضي الأول تحت عنوان "لقاء الصداقة الأول لمحافظات شمال الصعيد" (المنيا - بني سويف - الفيوم ).

وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن اللقاء يبدأ اليوم الخميس، ويستمر حتى 8/5/ 2017 على أرض محافظة المنيا، ووضع برنامج زمني وخطة عمل محكمة للدورة الودية التي تهدف لبث روح المشاركة المجتمعية بين محافظات الصعيد، وخلق روح من التنافسية والروح الرياضية العالية بين أبناء مصر.

ويشارك في الدورة عدد من فرق الكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة القدم الخماسي للشباب والفتيات بالمحافظات الثلاث، وتستقبل محافظة المنيا الفرق المشاركة في لقاء الصداقة الأول ويتم إجراء القرعة وبدء الفعاليات لمباريات خماسي كرة القدم للبنين والبنات غدًا الجمعة، ثم يتبعها انطلاق باقي الألعاب الرياضية.

وتُختتم الدورة برحلة نيلية للفرق المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية وتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بعد انتهاء حفل الختام.