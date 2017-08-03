واشنطن تدعو لزيادة الضغط على بيونجيانج قبيل منتدى الآسيان

مانيلا (د ب أ)

حثت الولايات المتحدة اليوم الخميس دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تعزيز الضغط على كوريا الشمالية لوقف برنامجها للأسلحة النووية، وإلى استغلال المنتدى الأمني الوشيك الذي تستضيفه الفلبين في دعوة بيونجيانج إلى وقف "أعمالها غير المشروعة".

وتستضيف مانيلا الاجتماعات الوزارية السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركائها في الحوار ، بما فيها "المنتدى الإقليمي لآسيان" ، وهو أكبر مؤتمر أمني في آسيا.

ويضم المنتدى الإقليمي لآسيان 27 دولة ، من بينها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا.

وقالت السفارة الأمريكية في مانيلا في بيان أنه "رغم أن كوريا الشمالية هي عضو في المنتدى الإقليمي لآسيان ، نواصل تشجيع جميع الدول ،بما فيها أعضاء رابطة آسيان، على خفض الارتباطات الدبلوماسية أو التعاملات مع كوريا الشمالية".

وأضاف البيان :"نأمل في أن يستغل أعضاء المنتدى الإقليمي لآسيان هذا المنتدى ،الذي يهدف لبحث السلام والأمن الإقليمي، في إلقاء الضوء على أن سلوك كوريا الشمالية غير مقبول وفي دعوة كوريا الشمالية إلى وقف أعمالها غير المشروعة".

ومن المتوقع أن يدفع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من أجل إدانة كوريا الشمالية على أمل زيادة عزلة بيونجيانج خلال اجتماعات المنتدى الإقليمي لآسيان في مانيلا ، حسبما قالت سوزان ثورنتون القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ.