روحاني يتعهد بالعمل لتحقيق "ثورة اقتصادية"

طهران (د ب أ)

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن يكون برنامج حكومته القادمة هو العمل على تحقيق ثورة اقتصادية في البلاد.

واعتبر في خطاب، بعد تنصيبه لولاية ثانية اليوم الخميس، على أن "اجتثاث الفقر والقضاء على الفساد واحتواء التضخم من الحقوق الرئيسية للشعب ".

وقال إن الحكومة القادمة ستواصل ما بدأته الحكومة المنتهية ولايتها وستعمل على زيادة فرص العمل.

وخلال مراسم التنصيب، سلم المرشد الإيراني علي خامنئي مرسوم تولي رئاسة الجمهورية لروحاني.

وجرت المراسم في حسينية الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران، بحضور المرشد ورئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني وكبار المسؤولين الإيرانيين وعدد من الدبلوماسيين والوفود الأجنبية.

وصرح عضو الهيئة الرئيسية في مجلس الشورى الإسلامي غلام رضا بأنه من المتوقع أن يقدم روحاني قائمة وزرائه إلى مجلس الشورى الإسلامي بعد غد السبت.

وكان روحاني فاز بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي. واعتبر روحاني إعادة انتخابه مؤشرا على أن الإيرانيين يرغبون في مواصلة انفتاح بلادهم على العالم.