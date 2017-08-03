مورينيو: سعر نيمار ليس مبالغ فيه

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يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن سعر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليس مبالغ فيه، موضحًا أسباب بيعه بهذا المبلغ، وذلك حسبما أفاد لموقع «جول» العالمي، اليوم الخميس.

ويقترب نيمار نجم فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف ناديه والانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وقال جوزيه مورينيو: "عندما دفع مانشستر يونايتد 110 ملايين يورو لضم بول بوجبا، أكدت أن الصفقة ليست باهظة، وسأقول نفس الشيء عن نيمار، ومن الممكن قول غير ذلك، عند شراء لاعب لا يستحق هذا المبلغ، أو لا يملك قدرات استثنائية".

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واختتم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد: "لا أرى أن سعر نيمار الذي يبلغ 222 مليون يورو مبالغ فيه، لأنه من أفضل لاعبي العالم، وقيمة تسويقية كبيرة، وإدارة باريس سان جيرمان تعلم ذلك، فالمشكلة ليست نيمار، بل النتائج المترتبة على هذه الصفقة".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ذكر في بيان لصحيفة تليجراف البريطانية، أن قواعد اللعب المالي النظيف ستنفذ في حالة انتقال نيمار، وأن هذه الأندية لن يسمح لها بخسائر تزيد عن 30 مليون يورو خلال ثلاث سنوات.