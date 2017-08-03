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في حملات على الدروب الصحراوية والمنازل.. فحص 2200 شخص جنائيا وسياسيا بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

في حملات على الدروب الصحراوية والمنازل.. فحص 2200 شخص جنائيا وسياسيا بالإسكندرية

11:18 ص الخميس 03 أغسطس 2017

في حملات على الدروب الصحراوية والمنازل.. فحص 2200 شخص جنائيا وسياسيا بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، حملات تمشيط الأراضي الزراعية والمزارع المتطرفة والدروب الصحراوية والشقق المفروشة والفنادق، لفحص قاطنيها جنائيًا وسياسيًا لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات عن فحص 1580 شخصًا والكشف عنهم جنائيًا وسياسيًا من المقيمين بالأراضي والمزارع المتطرفة والدروب الصحراوية بدوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية وبرج العرب.

وأسفرت الحملات عن تمشيط 220 محلًا و140 مسكنًا وعقارًا و77 شركة و9 محطات بنزين و3 مطاعم و39 ورشة و13 فيلا و19 كافتيريا ومغسلة وموقف سيارات و4 قطع أراضي و6 مخازن.

ووفقًا لبيان صادر عن أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى تمشيط مسجدًا وجمعية و2 صيدلية ومعرض ومكتب و8 مزارع و4 أكشاك و7 مشاتل، على مدار 30 يومًا.

وداهمت الحملات 551 شقة فروشة، وإيجار جديد، و76 فندقًا بمختلف أحياء المدينة، وجرى فحص قاطنيهم والبالغ عددهم 627 شخصًا، والكشف عنهم جنائياً وسياسيًا.

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