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المرور.. ازدحام مروري بكوبري عباس والسواح وأكتوبر وشارع صلاح سالم 10:57 ص الخميس 03 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب- فتحي سليمان:شهدت محاور وميادين القاهرة صباح اليوم الخميس، ظهور كثافات مرورية متوسطة للسيارات وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور و نشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مدير المرور.وظهرت كثافات مرورية، بكوبري السواح بسبب إصلاح بلاعة صرف صحي، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للمتجه من شبرا الخيمة ومناطق القليوبية وصولًا إلى ميدان السواح، وتم فتح حارة مرورية لحركة السيارات لحين انتهاء عمليات الإصلاح وسط تمركز رجال المرور بمحيط الأعمال لتصفية الكثافات.كما ظهر بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى المطار كثافات مرورية، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر، بسبب زيادة الأحمال وحركة الأتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين التابعين للأجهزة المتواجدة أعلى محور العروبة، ويُفضل توجه سائقي السيارات لمحور النصر اتجاه مطار القاهرة للإلحاق برحلات الطيران.كما تباطئت حركة السيارات، أعلى كوبري أكتوبر، بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش في الاتجاهين بمنطقة المعادي وصولا إلى مناطق القاهرة والعكس وأمام ماسبيرو ووزارة الخارجية نتيجة دخول الموظفين التابعين للمبنين وكذلك الأمر أمام القادم من المعادي من مطلع الملك الصالح وأثر النبي حتى بداية قصر العيني وأمام معهد الأورام بالكورنيش.كما تنصح إدارة مرور القاهرة، بالتوجه إلى المسطحات الأرضية بدلًا من الكباري لحين تصفية الكثافات، كما تشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة كثافات متوسطة، ولا تنصح الإدارة بتعديل أية مسارات لقائدي السيارات.فيما تستمر التحويلات المرورية بمنطقة الزمالك وسط تدعيم الطريق بالعلامات الإرشادية والحواجز الحديدية منعا لظهور أي كثافات مرورية ويُنصح التوجه إلى الشوارع والطرق البديلة التي حددتها إدارة المرور كما تستمر أعمال إنشاء كوبرى بالدائري الأوسطي بمحور الأوتوستراد و بكورنيش النيل بالمعادي و شارع النصر وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية و الأوناش لرفع أي معوقات مرورية بالطريق و ملاحظة حركة السيارات.كما عززت اليوم الخميس الادارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع و الميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها اعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، للعمل على إزالة أية أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة و لتسهيل وصول المواطنين الى الاماكن التي يقصدونها.وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.وظهرت في الجيزة، تكدسات أعلى كوبري الجيزة المعدني وفِي نفق الهرم القادم من الهرم والمتجه الى الجيزة.وشهد شارع الجامعة للقادم من الجيزة والمتجه إلى الدقي تباطؤ في حركة السيارات وكذلك شارع النيل السياحي وكوبري عباس للمتجه إلى المنيل.

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