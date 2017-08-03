"الزراعة" تصدر نشرة فنية لتفادي أمراض أشجار النخيل خلال أغسطس

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، نشرة توصياتها الفنية عن شهر أغسطس الجاري، لإرشاد المزارعين في تعاملهم مع أشجار النخيل ومواجهة الإصابات والأمراض الفطرية والطرق اللازمة لمعالجتها.

ومن الناحية البستانية أشارت نشرة التوصيات الفنية التي أعدها خبراء وأساتذة الزراعة، إلى ضرورة إجراء عملية التكميم (تغطية العراجين) حيث تلف السباطات بالكامل بأكياس بلاستيك وتربط من أعلى، وتجرى العملية بعد بدء مرحلة اكتمال النمو لحماية الثمار من الأحوال الجوية المتقلبة والإصابة بالآفات الحشرية.

وبالنسبة للري، دعا خبراء الزراعة، أن يكون على فترات متباعدة للإسراع في نضج الثمار في الأراضي الطينية لزيادة نسبة السكر بها، وتقليل محتواها من الحموضة والتانينات وتكون أكثر تحملاً للنقل والتسويق، لافتة الى أن كثرة الري خلال هذه الفترة يسبب طراوة الثمار وسرعة تلفها وتأخر نضجها.

وأكد الخبراء على ضرورة فحص أشجار النخيل لاكتشاف أي إصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء مبكرًا وسرعة علاجها، وإزالة النخيل شديد الإصابة وتقطيعه إلى أجزاء ووضعها داخل حفرة عمقها 1.5 متر وتغطي بجير حي أو محاليل أحد المبيدات الموصي بها ثم ردمها.

وفيما يتعلق بمرض أعفان الجذور، دعا الخبراء لمعاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها وتكرار المعاملة مرة أخرى بعد 15 يومًا وفي حالة الإصابة الشديدة تعامل مرة ثالثة بعد 15 يومًا.

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