"البحوث الإسلامية" يطلق قافلتين توعويتين إلى البحر الأحمر والوادي الجديد

كتب- محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، قافلتين توعويتين إلى محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد تحت عنوان "محبة الوطن وحقوق المواطنة".

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن برنامج القافلتين يستهدف تحقيق عدة نتائج منها: توعية الناس بواجباتهم تجاه وطنهم وغرس روح المحبة فيما بينهم، وحثهم على العمل والإنتاج والنهوض بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وتحذيرهم من مخاطر الفكر المتطرف، وتبصيرهم بحقيقة ما يدعو إليه الإسلام خاصة فيما يتعلق بمنظومة القيم في المجتمع كقيم التعاون والرحمة.

وأضاف عفيفي، في تصريحات له اليوم الخميس، أن البرنامج يركز أيضاً على شريحة الشباب في هذه المناطق من خلال إجراء نقاشات حية معهم والاستماع إليهم والتعرف على اهتماماتهم وتلبية احتياجاتهم المعرفية فيما يتعلق بالقضايا الحياتية التي ترتبط بواقعهم أو من خلال الإجابة على الأسئلة التي تدور في أذهانهم.