مسؤول عراقي: اعمار قضاء سنجار يحتاج إلى10 مليارات دولار

سنجار، العراق (د ب أ)

أفاد محما خليل قائمقام قضاء سنجار العراقي بأن عملية اعادة اعمار القضاء تحتاج إلى 10 مليارات دولار.

ودعا خليل في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس الى تأسيس صندوق خاص بجمع المساعدات الدولية لدعم اعمار قضاء سنجار، مشيرا إلى أنه في مثل هذا اليوم من شهر اغسطس عام 2014، نفذ داعش عمليات قتل جماعية واختطف المئات وسبى النساء في واحدة من اسوأ الجرائم بحق الايزيديين على مر التاريخ في العراق.

وتمر اليوم الذكرى السنوية الثالثة لسيطرة تنظيم داعش على مناطق وقرى قضاء سنجار ذي الاغلبية العظمى من الطائفة الايزيدية بعد سقوط مدينة الموصل في العاشر من يونيو عام 2014.

وقال خليل" اليوم نطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع شعبنا الجريح الذي تعرض إلى إبادة جماعية غير مسبوقة من قبل تنظيم داعش".

وأضاف :"رغم أن مئات الاسر فرت من قبضة التنظيم إلا ان هذه الجريمة تركت خلفها ذكريات ومآس وجراحات مأساوية ليس من السهل محوها على مدى اجيال".

وأوضح أن "محاولات حكومة اقليم كردستان مازالت مستمرة لتعريف جريمة القتل الجماعي التي تعرض لها الكرد الايزيديون على المستوى الدولي كجريمة ابادة جماعية".

وأضاف " اليوم هناك آلاف من الايزيديين مشردين في مخيمات النازحين في إقليم كردستان وتركيا واليونان ودول اخرى وهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية".

وتشير إحصائية للمديرية العامة لشؤون الايزيديين في وزارة أوقاف إقليم كردستان العراق إن3325 ايزيديا مازالوا مختطفين بيد تنظيم داعش وتم تحرير3092 شخصا حتى الان.

وحسب احصائيات محلية ، يبلغ عدد سكان الايزيديين نحو نصف مليون نسمة في عموم العراق وكردستان ويقطن غالبيتهم في نينوى ودهوك.