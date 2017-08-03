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مصرع "فكهاني" أسفل عجلات القطار بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مصرع "فكهاني" أسفل عجلات القطار بالشرقية

11:01 ص الخميس 03 أغسطس 2017

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي فكهاني، مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار، بالقرب من قرية "بير عمارة" التابعة لدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بمداهمة قطار لشخص أمام قرية "بير عمارة" التابعة لدائرة مركز بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار رقم 378 "ركاب" القادم من الزقازيق تجاه القاهرة، بالمدعو "أحمد محفوظ السيد عنتر"، 17 عامًا، فكهاني، مُقيم بمحافظة القليوبية؛ ما أسفر عن وفاته في الحال.

وبسؤال خال المتوفي، أشار إلى أنه حال عبور نجل شقيقته قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به القطار، ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته أو يشتبه في حدوثها جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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