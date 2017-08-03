القبض على 7 أشخاص لتحريض المواطنين على قطع الطريق في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، القبض على 7 أشخاص لتحريض أهالي نجع مازن، على قطع الطريق، للمطالبة بإنشاء مطب صناعي على خلفية وقوع حادث تصادم وإصابة أحد المواطنين.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بناحية نجع مازن، وإصابة شخص.

وتبين إصابة "علي لبيب حافظ" بكسر في الحوض، عقب حدوث تصادم بين سيارتين، وتجمع على إثر ذلك بعض الأهالي مطالبين بإنشاء مطب صناعي، تم إنشاءه بالتنسيق والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

والأشخاص المقبوض عليهم كلًا من "محمد عدلي"، 22 عامًا، و"حاتم نعيم"، 31 عامًا، عامل، و"عبدالعزيز عمر"، 34 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، و"شوقي أحمد"، 45 عامًا، مدرس، و"محمود عبدالنظير"، 22 عامًا، طالب، و"عبدالنظير حسان"، 56 عامًا، مدرس، و"عبدالناصر محمد"، 50 عامًا، مدرس.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.