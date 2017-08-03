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شارك في 160 عملًا فنيًا.. 12 معلومة عن «نائب البرلمان المنحرف» أحمد عقل

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التحرير

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بجسده البدين، وابتسامته العريضة، وملامحه البارزة، نجح في ترك بصمة واضحة لدى الجمهور، ورغم أن أدواره لم ترقَ إلى البطولة، فإنها كانت تفرض حضورًا طاغيًا بين باقي شخصيات العمل، من خلال تقديم نماذج لأنماط مختلفة من البشر، مثل ذلك الموظف الذي يتهرب من مسؤوليات وظيفته بالصلاة في فيلم "الإرهاب والكباب"، أو حتى عسكري المرور المتعاطف مع الموقف الوطني لبطل الفيلم ضد إسرائيل في فيلم "السفارة في العمارة"، وغيرها من الأدوار المسرحية والتليفزيونية.

«التحرير لايف» يرصد لكم 12 معلومة عن الفنان الراحل أحمد عقل، فى التقرير التالي.

1- اسمه بالكامل أحمد إبراهيم عقل.

2- ولد في يوم 3 أغسطس من عام 1938 بمحافظة الدقهلية.

3-  بدأ حياته الفنية في المسرح، ثم عمل في التليفزيون والسينما ، وجميع أدواره كانت ثانوية.

4- كان مهتمًا بحضور الدورات التدربيية التي كانت تنظمها وزارة الثقافة مع الدول الأوروبية لتنمية القدرات الفنية للممثلين المصريين.

5- شارك في الكثير من الأعمال المسرحية من إخراج سمير العصفوري، منها "الملك معروف"، على مسرح الطليعة.

6- قال عنه المخرج الكبير إنه  يتمتع بابتسامة دائمة وعريضة رغم ضخامة جسده، موضحًا أنه ممثل لا غني عنه في الكثير من الأعمال.

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7- من أبرز الأفلام التي شارك بها: "ديل السمكة، وفيلم ثقافي، والحاسة السابعة،  والهروب، والسفارة في العمارة، والإرهاب والكباب، والنمر والأنثى، وفيلم اللعب مع الكبار"، الذي أثار فيه جدلًا واسعًا بعد قيامه بدور "نائب البرلمان المنحرف"، الذي يتاجر في المخدرات والهيروين، ويلاحظ أنه تعاون مع الزعيم عادل إمام في كثير من الأفلام.

8- قدم أكثر من 160 عملًا فنيًا من بين  "المسرح، والتليفزيون ، والسينما".

9- من أهم أعماله "المسرحية "الابندا، وتتجوزيني يا عسل، وكعبلون، وسيرك يا دنيا، وموعد مع الوزير، وسيرة بني هلال، والملك معروف، والمخططين، ولا يا سي زكي، وأرنب وعقرب وفيل، والأزهر الشريف منارة الإسلام".

10- شارك في الكثير من الأعمال التليفزيونية أهمها: "حظ يا نصيب، وأحلامك أوامر، ويتربي في عزو، وجامعة بابا، وعايش في غيبوية، وشخلول، وساعة عصاري، والمصراوية الجزء الأول، وحضرة المتهم أبي، والقاهرة 2000، وأنا وهؤلاء، والمرسي والبحار، وأحلام في البوابة، وعيش أيامك، وكناريا وشركاه، وأميرة في عابدين، وكنارياه وشركاه".

11- قام بالمشاركة في فوازير "أم العريف" مع الفنانة نيللي، وكذلك شارك في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم".

12- توفي في مستشفى دار الفؤاد يوم 25 فبراير عام 2008 عن عمر ناهز 70 عامًا، وشيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

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التحرير

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