أثارت الجدل بصور مع «صديقها» واختفت لهذا السبب.. هل تعود «منى هلا» من جديد؟

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انتشر العديد من الأخبار على لسان المخرج طارق عبد المعطي، كشف فيها عن تحضيره لفيلم تعود من خلاله منى هلا للتمثيل في مصر من جديد، برفقة مجموعة من الأبطال الشباب أًصحاب السن الصغيرة، ولكنه لم يحدد وقت عرضه، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تصويره مع نهاية 2017.

وكانت "هلا" قد اختفت تماما عن الأنظار وسافرت إلى الولايات المتحدة في إجازة طويلة كي تبتعد عن الهجوم العنيف الذي تعرضت له بعد تقديمها حلقات "منى توف"، الذي تم عرضه في 2011، وانتقدت فيها موقف الفنانين من الثورة، أبرزهم عمرو دياب، وتامر حسني وعمرو أديب.

بعد سفرها أثارت "هلا" الجدل أيضًا، بعد نشرها عددًا من الصور التى تجمعها بأحد أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، والتي اعتبرها البعض "مثيرة" و"غير لائقة".

لم يتوقف الأمر هنا فقط، ولكنها في تلك الفترة أدلت بالعديد من التصريحات التى أثارت بها الجدل أيضًا حول تلك العلاقة وصرحت قائلة: "أي علاقة معلنة تعتبر علاقة شرعية، لأن الزواج في الإسلام أساسه الإشهار والإعلان"، واعتبرت علاقتها مع حبيبها "حرية شخصية وشرعية".

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وعقب الهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت تصريحات تهاجم فيها من ينتقدها قائلة: "يا جماعة أنا والنعمة الشريفة زهقت، اللي عاوز يشتم يروح يتعلم يكتب عربي الأول، مش ممكن الجهل اللي انتو فيه ده، ارحموني"، بينما وصفت منى داعميها بـ"المنفتحين والشرحين".

عادت "منى هلا" في 2015 لتشارك في فيلم "باباراتزي" مع المطرب رامي عياش، ولكنها لم تستمر ثم ابتعدت عن التمثيل وقررت السفر للخارج مرة أخرى، خاصة بعد أن تم مهاجمتها بسبب آرائها عدة مرات.

وينتظر الجمهور حاليا عودتها مرة أخرى من خلال عملها مع المخرج طارق عبد المعطي..