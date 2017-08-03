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​قرار جمهوري بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة محلب

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مصراوي Masrawy

​قرار جمهوري بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة محلب

10:53 ص الخميس 03 أغسطس 2017

​قرار جمهوري بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة محلب

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، قرار رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠١٧، بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وتضم اللجنة في عضويتها مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضي والمشروعات ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية وممثل هيئة الرقابة الادارية وممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن الوزارة أو المحافظة المختصة وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة وممثل لجهاز الدولة المتعاقد علي تنفيذ المشروع ومهندس اشرف عز الدين نديم برئاسة الجمهورية (امانة سر اللجنة).

وتختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة وتحديد الأسلوب الأمثل لإزالة التعثر واستكمال المشروعات، ومتابعة تنفيذ اجراءات إزالة التعثر، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الاسلوب الأمثل لتشغيلها.

وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، كما ترفع اللجنة تقريرا شهريا بأعمالها إلى رئيس الجمهورية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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