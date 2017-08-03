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إحالة 40 متهما في خلية تفجيرات المنيا للقضاء العسكري

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إحالة 40 متهما في خلية تفجيرات المنيا للقضاء العسكري إحالة 40 متهما في خلية تفجيرات المنيا للقضاء العسكري

التحرير

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أحالت النيابة العسكرية 40 متهما في قضية "خلية التفجيرات" بمحافظة المنيا، إلى القضاء العسكري.

صدر أمر الإحالة قبل نحو 10 أيام، وتم إعلانه، اليوم الخميس، وتحددت جلسة 8 أغسطس الجارى، لنظر أولى جلسات المحاكمة.

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ومن بين المتهين 15 محبوسين والباقين هاربون، وتم توجيه تهم لهم منها: تكوين خلية إرهابية تصنع المتفجرات وتستهدف رجال الشرطة والجيش، وتمتلك مصنعا لهذا الغرض بمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا.

وورد في أمر الإحالة، أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، واشتركوا فيما بينهم على تصنيع المواد المتفجرة  لتخريب المنشآت العامة والشرطية، واستهداف الكنائس ورجال الجيش والشرطة بمركز بنى مزار في صيف 2015.

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التحرير

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