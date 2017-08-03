مصدر يكشف ملابسات انتحار عميد شرطة داخل مديرية أمن البحيرة

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كلف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، رئيس نيابة دمنهور، رجال المباحث بسرعة كشف ملابسات انتحار عميد شرطة أطلق عيارا ناريا على نفسه داخل الاستراحة المخصصة له بالطابق الخامس بمديرية أمن البحيرة، والتحفظ على السلاح الذي عُثر عليه بجوار الجثة.

وكشفت التحريات الأولية وفاة العميد "عماد ا."، الضابط بقطاع التفتيش؛ إثر إصابته بطلق ناري أحدث فتحتي دخول وخروج.

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وأكد مصدر أمني مسؤول أن المتوفى نُقل إلى البحيرة منذ عامين، وكان يعمل بمديرية أمن الغربية، ويرغب في نقله إلى مديرية أمن الاسكندرية حيث إقامة أسرته.