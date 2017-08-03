قرار جمهوري بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة محلب

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠١٧، بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

تضم اللجنة في عضويتها مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضي والمشروعات، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، رئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، ممثل هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن وزارة التخطيط، ممثل عن الوزارة أو المحافظة المختصة وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، ممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، ومهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة الجمهورية "أمانة سر اللجنة".

وتختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة وتحديد الأسلوب الأمثل لإزالة التعثر واستكمال المشروعات، ومتابعة تنفيذ اجراءات إزالة التعثر، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.

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وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، كما ترفع اللجنة تقريرا شهريا بأعمالها إلى رئيس الجمهورية.

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس.