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لسوء حالته الصحية.. انتحار محامي داخل مستشفى أبو المطامير

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لسوء حالته الصحية.. انتحار محامي داخل مستشفى أبو المطامير لسوء حالته الصحية.. انتحار محامي داخل مستشفى أبو المطامير

التحرير

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أقدم محامى على الانتحار، اليوم الخميس، داخل مستشفى أبو المطامير بالبحيرة، إذ لف خرطوم إطفاء طفاية الحريق المتواجدة داخل الحجرة حول رقبته، ما أدى لوفاته، وذلك لمعاناته من حالة نفسية سيئة لسوء حالته الصحية.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير بتلقيه بلاغ من المستشفى العام، بانتحار "راشد م"، محامي، محجوز بقسم الباطنة بالمستشفى للعلاج من تليف كبدي، وذلك بشنق نفسه داخل الحجرة المحجوز بها.

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بسؤال "كريمة س"، ممرضة بالمستشفى، و"شريف م"، مزارع، شقيق المتوفي، قررا بمضمون ما تقدم، وأضاف الثاني بأنه كان مرافقا له بالمستشفى، وأنه يعاني من حالة نفسية سيئة لسوء حالته الصحية، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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التحرير

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