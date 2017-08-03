ضبط مسئول بتموين الجيزة لاستيلائه على مليون جنيه رشوة

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء أنور سعيد، من ضبط رئيس مكتب تموين بالجيزة؛ لإهداره مليون جنيه من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، حصول المتهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين، مقابل تعلية أعداد المستفيدين في البطاقات التموينية خلافًا للحقيقة - حسب ما أكد ذلك التقرير الفنى من شركة البطاقات .

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وأوضحت التحقيقات، قيام المتهم بتعلية ٣٧٤٩ بطاقة بإجمالي ٢٧٩٧٤ مستفيدا دون وجه حق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة.